Abusi su minori, "l'arcangelo" Capuana chiede il giudizio immediato

Il processo immediato è stato chiesto da quattro degli indagati nell'inchiesta '12 apostoli' per i quali la procura ha chiesto il rinvio a giudizio. Contestati episodi di abusi sessuali su minorenni consumati all'interno di una comunità.

Secondo l'accusa, gli abusi erano presentati come purificazione compiuti da un 'arcangelo' reincarnato, messaggio che veniva fatto passare tra le ragazze plagiandole. I destinatari del provvedimento si dichiarano innocenti. Tra loro il 'santone' Piero Alfio Capuana, bancario in pensione di 74 anni, alla guida della comunità che avrebbe abusato di ragazzine di età compresa tra 13 e 15 anni, in alcuni casi con la complicità delle madri delle vittime. Chiesto il giudizio anche di tre donne ritenute delle fiancheggiatrici del 'santone': Katia Concetta Scarpignato, di 58 anni, Fabiola Raciti, di 56, e Rosaria Giuffrida, di 58.

Le altre tre persone per cui la Procura chiede il processo, ma per favoreggiamento, sono: l'ex deputato e assessore regionale, Domenico 'Mimmo' Rotella, marito di Rosaria Giuffrida; un sacerdote, padre Orazio Caputo; e l'ex presidente dell'Associazione Cattolica Cultura ed ambiente di Aci Bonaccorsi, Salvatore Torrisi. Da intercettazioni della polizia postale di Catania emergerebbe che il sacerdote avrebbe appreso nel segreto della confessione delle indagini avviate su una denuncia per abusi sessuali e avrebbe avvisato dell'attività in corso Torrisi e Rotella.

Nell'inchiesta sono confluiti gli incidenti probatori con gli interrogatori delle vittime, assistite dall'avvocato Tommaso Tamburino. La richiesta di rinvio a giudizio è stata firmata dal procuratore Carmelo Zuccaro, dall'aggiunto Marisa Scavo e dal sostituto Agata Consoli.