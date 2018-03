Abusivismo commerciale e contraffazione, sequestrati cd e borse

Nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo commerciale e alla contraffazione, la polizia municipale ha svolto nei giorni scorsi una serie di controlli in città che ha portato a otto sequestri penali per un numero complessivo di 1932 Cd- Dvd sprovvisti del marchio Siae, e di 18 borse.

Gli interventi sono stati effettuati nelle zone fra viale Mario Rapisardi, via Cosentino, via Caracciolo, via Stazzone, via Betlem, corso Sicilia, piazza Victorine Le Dieu e i mercati rionali di San Giorgio e di piazza Spedini.

La merce era venduta sulla strada da stranieri che alla vista degli agenti sono fuggiti. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e la comunicazione della notizia di reato è stata inviata alla Procura della Repubblica di Catania.