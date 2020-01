Abusivismo, maxi sequestro di frutta in piazza Risorgimento

Un blitz di controlli congiunti tra polizia municipale e guardia di finanza, in piazza Risorgimento, ha portato al sequestro di una tonnellata e mezzo di frutta, verdura e ortaggi e all'irrogazione di ben novemila euro di verbali a tre venditori abusivi. L’azione di contrasto all'illegalità in città rientra nel piano di rafforzamento di controllo interforze del territorio voluto dal prefetto e dal questore e sostenuto dal sindaco e dall'assessore alla polizia locale. Le duecento casse ripiene di merce sono state donate a istituti di beneficenza, per essere consumate da famiglie bisognose. I controlli congiunti anti abusivismo delle forze dell’ordine e della polizia municipale proseguiranno ancora nei prossimi giorni.