Abusivismo, indagati due venditori ambulanti: sequestrata la merce

Nella giornata di ieri, personale del Commissariato Borgo Ognina unitamente al Reparto Annona della Polizia Municipale, ha svolto dei controlli straordinari volti a prevenire e reprimere il dilagante fenomeno di occupazione illegale di pubblica via.

Oltre a creare notevoli disagi alla viabilità, questo fenomeno espone, di fatto, i pedoni al rischio di dover camminare lungo la sede stradale, essendo persino i marciapiedi occupati da venditori ambulanti con merce di vario genere. In Piazza Duca di Camastra, un venditore ambulante, senza essere munito di autorizzazione alcuna e, in regime di totale evasione fiscale, aveva approntato un vero e proprio mercatino, occupando per intero la piazza.

Pertanto, gli agenti in servizio sono intervenuti procedendo a indagare in stato di libertà il venditore ambulante, per “invasione di terreni o edifici”, reato sanzionato ai sensi degli articoli 633 e 639 del codice penale e punito la reclusione fino a due anni o della multa fino a 1032 euro. Infine, allo stesso sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari a circa 3500 euro oltre al sequestro di circa 250 kg di frutta che sono stati interamente donati a enti caritatevoli di questa città.

Provvedimenti analoghi, sono stati adottati anche nei confronti di un altro ambulante sorpreso ad esercitare la detta attività, senza le prescritte autorizzazioni, in via Giacomo Leopardi.