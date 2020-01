Accoglienza migranti, arrivano i fondi anticipati dal Comune

Verranno distribuiti ai comuni italiani circa 50 milioni di euro aggiuntivi per il mancato rimborso delle spese affrontate per accogliere i migranti minori non accompagnati tra il 2016 e il 2018. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio nazionale dell'Anci Enzo Bianco. "La normativa - spiega Bianco - prevedeva che i costi per l'accoglienza dei minori non accompagnati fossero a carico dei Comuni: un vero e proprio salasso per le spesso esangui casse degli enti locali, in particolare per Catania, che nel periodo in questione ha accolto oltre 1.300 tra bambini e ragazzi a fronte di un totale di quasi 53.000 migranti".

Napoli e Milano riceveranno la prima poco più di 3 milioni di euro, la seconda circa 2 milioni. Catania, terza città d'Italia per ammontare della somma, riceverà 11.455.284 euro, Agrigento 5.702.793 euro, Palermo 5.604.050 euro, Siracusa 2.441.810 euro, Trapani 1.451.846 euro, e Caltanissetta 875.445 euro. "Come presidente del Consiglio Nazionale dell'Anci - conclude Bianco - mi sono adoperato molto per il recupero dei soldi anticipati dai comuni, una battaglia condotta in questi anni con il sostegno di tanti altri sindaci".