Firmato accordo per la riqualificazione del personale degli enti locali

Valorizzare il patrimonio professionale dei dipendenti pubblici allo scopo di assicurare il miglioramento in qualità ed efficienza dei servizi da fornire è tra gli obiettivi primari della città metropolitana di Catania. Per agevolare la finalità perseguita dall’Ente di area vasta che prevede un processo di riorganizzazione e riqualificazione del personale, le rappresentanti della Città metropolitana di Catania Diane Litrico dirigente delle risorse umane e Rosaria Miano presidente dell’Osservatorio sulle pubbliche amministrazioni, hanno firmato un protocollo d’intesa che avvia di fatto il rapporto di collaborazione promosso e vagliato dal segretario generale della Città metropolitana di Catania, Ignazio Baglieri. Presenti il dott. Antonio Ligresti e il dott. Giuseppe Lentini. In particolare l’Osservatorio provvederà a progettare e a realizzare incontri formativi, mettendo a disposizione dell’Ente, a titolo gratuito, docenti universitari e liberi professionisti specialisti nel settore della formazione del pubblico impiego. La città metropolitana di Catania si occuperà di fornire locali idonei per lo svolgimento degli eventi. Questi ultimi verranno pubblicizzati tramite comunicazione istituzionale per agevolare la formazione integrata e omogenea - diretta ai dipendenti dei Comuni ricadenti nel comprensorio provinciale - utile per ottenere economie di scala.