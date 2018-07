Accordo lavoratori Fedex, a Catania assemblea per votare l'intesa

Buone notizie per i lavoratori della Fedex. A seguito dell'intesa firmata lo scorso 5 luglio da Filt Cgil e Fit Cisl al Ministero del Lavoro, sono stati scongiurati i 361 licenziamenti in tutta Italia, e dunque anche a Catania, e fermati i 115 trasferimenti forzati che coinvolgevano le lavoratrici ed i lavoratori di Fedex-Tnt. Sono state condivise, nell’accordo, ricollocazioni all’interno del perimetro aziendale e nelle stesse aree, con una forte attenzione al Mezzogiorno, ed esodi volontari incentivati. Proprio per questo, domani, giovedì 12 luglio, si terrà un' assemblea programmata alle ore 19 per votare anche da Catania la proposta, nella sede di via VI aprile 8.