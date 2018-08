Accusato di ricettazione avvenuta nel 2017, arrestato

I carabinieri di Catania Nesima hanno arrestato un 51enne catanese in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. L’arrestato dovrà espiare la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione poiché ritenuto responsabile di ricettazione in concorso commessa a Catania nel mese di agosto 2017. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità giudiziaria