Aci Castello, l’appello del Sindaco: “Aiutateci a salvare gli immobili di Verga"

Il sindaco di Aci Castello Carmelo Scandurra ha scritto una lettera destinata al Presidente Nello Musumeci e ai deputati regionali, nonché ai parlamentari nazionali siciliani per chiedere l’acquisto e il recupero dell’ultimo “resto” immobiliare presente ad Aci Trezza riferibile a “I Malavoglia” di cui scrisse Giovanni Verga. Il Comune non ha il denaro necessario per poter procedere ad acquisirlo. Si tratta di un antico immobile rurale posto in via Dietro Chiesa ad Aci Trezza, sulla parte sommitale della scalinata denominata via Feudo. Immobile descritto dallo scrittore del Verismo. È costeggiato a sud-ovest dal torrente “Feudo”, lo stesso che ancora oggi scorre sotto via Feudo, e che rende verde il prato in riva al mare presso i Basalti Colonnari dove erano ammarate la provvidenza di padron ‘Ntoni e le altre barche, e che alimentava gli antichi Lavatoi pubblici richiamati frequentemente nel romanzo verista. A poca distanza sulla stessa via si trova l’antichissima Cappella della Madonna della Provvidenza - è evidente il riferimento alla barca dei Malavoglia - e l’antichissima torre dei Faraglioni. Già circa duecento anni fa doveva essere la porta del paese verso il mondo contadino, Aci Trezza era un antico caricatoio di prodotti agricoli dell’entroterra. La vicenda de “I Malavoglia” si snoda sul carico di lupini della barca “Provvidenza” che naufragò prima di arrivare a Riposto. L’immobile è un locale storico che si fa risalire all’antica fattoria del feudo dei Principi Riggio (fondatori di Aci Trezza). Il Sindaco ha dato incarico di predisporre l'idea progettuale dal titolo "il villaggio dei Malavoglia" al consigliere delegato ai beni culturali Antonio Guarnera, che ha come obiettivo di ricreare una porzione del paese de “I Malavoglia” come Verga lo aveva visto e descritto.