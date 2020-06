Aci Castello, bando per la selezione di un agente di polizia municipale

Una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria “C”, posizione economica “C1”, profilo professionale “Agente di Polizia Municipale”. Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal Bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.acicastello.ct.it Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sulla GURS- Concorsi. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per la categoria “C” - posizione economica di accesso “C 1” dal vigente C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Regioni – Autonomie Locali che, oltre all'indennità di vacanza contrattuale attualmente prevista, alla tredicesima mensilità all'indennità di comparto e ad altri compensi e/o indennità ai sensi del vigente CCNL. Le prove d'esame potranno essere precedute da una preselezione che consisterà in un questionario a risposta multipla vertente sulle materie dell'intero programma d'esame, estratto da una banca dati che verrà previamente pubblicata dall’Amministrazione. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere la prova concorsuale che consisterà in due prove scritte (l'una teorica, l'altra a contenuto teorico-pratica) ed in una prova orale (colloquio).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.