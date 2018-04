Aci Castello, dai domiciliari al carcere per una rapina

Domenico Viscuso, 36enne di Aci Castello già ai domiciliari per altra causa, è stato arrestato per rapina su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania. L’uomo dovrà espiare la pena di tre anni e sei mesi di reclusione in quanto ritenuto colpevole di rapina, reato commesso il 1 maggio 2017 a Catania.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.