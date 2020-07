Aci Castello, foto-trappole contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti

Sono già attive su tutto il territorio di Aci Castello le foto-trappole per il controllo del corretto conferimento dei rifiuti ma soprattutto per scongiurare il fenomeno degli abbandoni indiscriminati da parte di cittadini maleducati. Sei telecamere che segnaleranno i trasgressori e che saranno collocate di volta in volta in postazioni differenti ovvero nelle vicinanze dei luoghi ritenuti maggiormente sensibili all’abbandono. Una delle telecamere è stata collocata su un’autovettura e girerà ancora più agevolmente tra le frazioni castellesi. “Per me si tratta di una grande conquista, da assessore quello delle foto-trappole fu il mio primo atto d’indirizzo - commenta l’assessore all’Ecologia Melina Fragalà - c’è ancora una minoranza di cittadini indisciplinati ma ora siamo pronti a prendere provvedimenti". I trasgressori filmati saranno puniti con multe salate, la sanzione amministrativa è aumentata a 300 euro.

