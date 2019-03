Aci Castello, finanziati progetti sociali per 48 persone

L'Assessorato regionale della famiglia, ha trasmesso al Comune di Aci Castello il decreto di istituzione e finanziamento di quattro progetti relativi ai cantieri di servizio. Si sblocca una pratica che dura da diversi anni, come reso noto dal sindaco Filippo Drago, e che darà la possibilità ad alcuni cittadini già in graduatoria di poter effettuare lavori di pubblica utilità nel territorio comunale. Ad essere confermati sono il progetto "Verde e decoro" con 18 lavoratori, il progetto "Suolo pubblico e pubblicità" (11 lavoratori), "Servizi scolastici" (14 lavoratori), "Facilitazione delle azioni di prevenzione" (5 lavoratori), per un importo totale vicino ai 100 mila euro. Saranno in totale 48 le persone coinvolte dai progetti comunali.