Aci Castello, deviazioni al traffico in via Scalazza per lavori stradali

In relazione ai lavori di regimentazione delle acque e stabilizzazione delle aree di via Vampolieri interessate dai fenomeni di instabilità idraulica e geomorfologica, dal prossimo 27 Dicembre 2017 e fino al 31 Gennaio 2018 via Scalazza, dal civico numero 50 fino al confine con il Comune di Aci Catena, sarà chiusa al traffico per consentire l'intervento. Il comune di Aci Castello invita coloro che devono recarsi da Aci Catena ad Aci Trezza e viceversa, ad utilizzare la viabilità alternativa, secondo le indicazioni apposte dalla ditta esecutrice dell'appalto.