Locale non rispetta le prescrizioni contro il coronavirus: chiuso 5 giorni

La guardia di finanza della tenenza di Acireale, durante un servizio finalizzato ad assicurare il rispetto delle prescrizioni governative per il contenimento del covid19, ha effettuato dei controlli in una nota attività commerciale nel comune di Aci Castello, operante nella vendita di bevande. I finanzieri hanno rilevato che le bevande venivano consumate dagli avventori sul banco di servizio e non, come invece previsto dalle normative vigenti, attraverso la consegna da asporto.

Nei confronti dell'esercizio commerciale controllato è stato elevato il relativo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, con contestuale chiusura temporanea per 5 giorni ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020 ed irrogazione delle previste sanzioni.