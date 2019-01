Aci Castello, provano a rubare una Mercedes ma vengono beccati

Il 29 gennaio, intorno alle ore 00.40, un poliziotto della Polizia Stradale di Catania, mentre si recava a lavoro a bordo della propria auto, passando per via XXI Aprile ad Aci Castello, ha notato due giovani vestiti di scuro e con passamontagna intenti a forzare una Mercedes, parcheggiata sul margine destro della carreggiata e con il sistema di antifurto sonoro.

Il poliziotto, allertata la Sala Operativa Compartimentale, è sceso dal mezzo per bloccare i presunti ladri che, alla vista dell'agente in divisa, sono immediatamente scappati, facendo perdere le loro tracce per le vie limitrofe, avvantaggiati dall’oscurità. Il proprietario dell’autovettura, informato dell’accaduto, ha preso in custodia il mezzo.