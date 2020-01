Aci Castello, il sindaco dispone riapertura parziale del cimitero

Il 7 gennaio è stato eseguito un sopralluogo congiunto insieme ai tecnici dell’osservatorio per le malattie delle piante di Acireale. Gli alberi ubicati all’esterno dell’area interdetta non presentano segni tali da impedire la fruizione al pubblico. Resta delimitata al pubblico l’area in rosso nella planimetria, la parte sud del Cimitero corrispondente a via dei Gigli, viale del Mirto, viale del Cipresso, viale delle Rose, viale delle Putine, viale delle Ginestre.