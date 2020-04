Aci Castello, Usb chiede sospensione bollette dell'acqua

Dopo la richiesta del primo cittadino al gestore privato delle risorse idriche, la Casalotto spa, volta al blocco del pagamento delle utenze del primo trimestre con un conseguente slittamento a giugno del 2020, è intervenuto il sindacato Usb con una nota.

"La Federazione del Sociale USB è favorevole a tale richiesta - recita la nota - ma non può non evidenziare come questa richiesta escluda tutte quelle realtà lavorative, dal terziario ai possessori di Partita Iva, che, a causa della pandemia da Covid 19, da oltre un mese si ritrovano nelle condizioni di non poter svolgere regolare attività lavorativa".

Così il sindacato ha chiesto che l'esenzione del pagamento delle utenze venga prorogato anche per le altre categorie che hanno subito danni economici dalla pandemia.

"Ricordando che l'acqua é un bene comune ed essenziale per la vita, la Federazione Del Sociale USB Catania chiede al sindaco un incontro on line oppure telefonico per approfondire le proprie richieste volte ad allegire alla cittadinanza il carico fiscale del pagamento utenze acqua", conclude la nota.