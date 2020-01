Aci Castello, sui disservizi Amt il sindaco chiede una relazione all'azienda

Il sindaco di Aci Castello Carmelo Scandurra ha chiesto una relazione all’Amt per venire a conoscenza dei motivi che il 19 gennaio scorso hanno cagionato il grave disservizio per cui non sono state effettuate ben due corse contravvenendo così ai vincoli contrattuali tra l’ente pubblico e l’azienda municipale trasporti.

"Da qui - spiega una nota del Comune - il più grande disagio arrecato ai cittadini e per cui l’amministrazione viene intanto chiamata a rispondere. All’Amt è stata richiesta una relazione e contestualmente un incontro per discutere delle segnalazioni - sempre più frequenti - che in questi giorni si sono pervenute da parte dei cittadini".