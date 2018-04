Aci Castello tra i primi 10 comuni siciliani per percentuale di raccolta differenziata

Ad un anno esatto di distanza dall'avvio nel territorio comunale del progetto #Acicastellodifferenzia, il recente report fornito dall'ufficio regionale speciale per la raccolta differenziata in Sicilia premia Aci Castello come il primo tra i centri con popolazione superiore ai 10 mila abitanti e tra i primi 10 comuni, su 390, per percentuale di raccolta differenziata ottenuta, con picchi nel 2017 del 76,5%.

Una notizia accolta con grande soddisfazione nel comune marinaro, come afferma il sindaco Filippo Drago: "Si tratta di un risultato soddisfacente che è andato ampiamente oltre le nostre previsioni iniziali. Arrivare in un solo anno a percentuali così alte è motivo di orgoglio, ma anche di grande responsabilità perchè adesso siamo chiamati a fare di più e meglio, soprattutto in termini di qualità e di lotta nei confronti di quella ormai ridotta sacca di resistenza ed inciviltà che continua purtroppo a minare il decoro urbano. Quanto ottenuto è, comunque, senza dubbio il prodotto della sinergia che si è nel tempo instaurata tra l'amministrazione comunale, i cittadini e gli operatori e, per questo, voglio ringraziare tutti coloro che ci stanno mettendo cuore e senso di appartenenza in questa battaglia di civiltà."