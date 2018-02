Aci Catena, fiamme gialle scoprono un centro scommesse illegale

I finanzieri di Catania hanno intensificato i controlli nei confronti dei circoli e degli esercizi commerciali con corner per la raccolta di scommesse nel territorio acese. In particolare, i militari delle fiamme gialle di Acireale hanno sottoposto a controllo una cartoleria di Aci Catena dove erano installati sette totem, ossia apparecchi che venivano utilizzati illecitamente poiché, attraverso una connessione telematica alla rete internet, consentivano online il gioco d’azzardo (poker, black jack, roulette), con riscossione in denaro delle relative vincite, su piattaforme di gioco prive di concessione o autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

I totem sono stati sottoposti a sequestro e il titolare dell’esercizio è stato segnalato all'Autorità finanziaria ai fini della contestazione di una sanzione di 20 mila euro. Inoltre, nello stesso esercizio commerciale i finanzieri hanno scoperto che veniva svolta anche un’attività di raccolta abusiva di scommesse attraverso computer che consentivano l’accesso online a siti gestiti da bookmaker stranieri privi della concessione statale necessaria.

Per tale motivo il titolare è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per il reato di esercizio abusivo di attività giuoco o di scommessa che prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni.