Aci Catena, spacciava “coca” dai domiciliari: arrestato

I carabinieri di Acireale hanno arrestato il 25enne Francesco Faro di Aci Catena, già ai domiciliari per analogo reato, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera, al termine di una breve attività info-investigativa, gli uomini del nucleo operativo hanno fatto irruzione nell’abitazione del pusher luogo in cui, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati: 23 dosi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione, nonché 475 euro in contanti, somma ritenuta dagli operanti provento dell’attività illecita. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.