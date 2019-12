Aci Catena, condannato per atti persecutori

I carabinieri di Aci Catena, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania, hanno arrestato il 42enne catenoto Alfredo Reitano. L’uomo dovrà espiare la pena di mesi 7 di reclusione poiché resosi responsabile del reato di atti persecutori, commesso in Aci Catena nel 2010. L’arrestato è stato tradotto nel carcere catanese di piazza Lanza.