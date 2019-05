Aci Catena, evade dai domiciliari: arrestato

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Acireale hanno arrestato il 45enne Orazio Sardo di Aci Catena, poiché ritenuto responsabile di evasione. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso dalla pattuglia mentre percorreva a piedi la via Giacomo Matteotti in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.