Evasione, furto e reati contro il patrimonio: condannato

I carabinieri di Aci Catena hanno arrestato il 28enne Giuseppe Tomarchio, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania. Condannato dai giudici etnei per evasione e furto aggravato, reati commessi ad Aci Catena nel 2012, dovrà scontare le pena comminatagli equivalente ad un anno e 3 mesi di reclusione. L’arrestato è stato ristretto in regime di detenzione domiciliare.