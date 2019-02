Aci Catena, incendio nei locali della polizia municipale

La sala operativa dei vigili del fuoco di Catania è stata allertata nella mattinata di oggi per un incendio sviluppatosi presso i locali del comune di Acicatena.

La squadra del distaccamento di Acireale è intervenuta tempestivamente portando a termine il completo spegnimento. Sono stati Interessati dall'incendio i locali della polizia municipale di Acicatena, adibiti ad uffici amministrativi. Da una prima ricostruzione, l'incendio sembrerebbe di natura accidentale. Un Ispettore capo della polizia municipale ha tentato, tramite un estintore, di spegnere le fiamme, riuscendovi solo in parte, per la presenza di una notevole quantità di fumo. Lo stesso veniva trasportato, per accertamenti presso un presidio ospedaliero dal personale sanitario del Servizio 118.

La squadra operativa ha circoscritto l'incendio e provveduto alla messa in sicurezza dei locali evitando che l'incendio si propagasse negli ambienti adiacenti. Intervenuti anche vigili del fuoco e automezzi di rincalzo dalla sede centrale del comando provinciale di Catania.