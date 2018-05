Aci Catena, insulti e botte agli alunni: indagata maestra elementare

Avrebbe picchiato e maltrattato fisicamente e psicologicamente gli alunni della classe elementare in cui insegnava. Con questa accusa O.L.R., 59 enne di Aci Catena, è stata indagata per maltrattamenti e lesioni volontarie aggravate dalla Procura di Catania. Nel corso delle indagini, i carabinieri di Acireale hanno accertato che la maestra offendeva i bambini, chiamandoli “teste di scecco”, li colpiva alla nuca, al viso e sulle mani, li strattonava con forza e con rabbia per le braccia.

La denuncia di un genitore

L’attività d’indagine ha preso spunto dalla denuncia presentata presso la stazione di Aci Catena dai genitori di un alunno, che si erano accorti di un improvviso e preoccupante cambiamento di umore del figlio che mal sopportava l’idea di dover andare a scuola e che aveva rivelato ai genitori di aver ricevuto uno schiaffo dalla maestra.

Intercettazioni e riprese video

Le indagini effettuate con l’ausilio di intercettazioni ambientali e di riprese videofilmate, hanno permesso, sin da subito, di accertare lo stato di soggezione e di timore nel quale i bambini quotidianamente vivevano all’interno della classe durante l’orario scolastico, costretti a subire i maltrattamenti della maestra che li mortificava sistematicamente. Sulla base delle prove raccolte, l’autorità giudiziaria etnea ha emesso la misura interdittiva della sospensione dall’impiego per 12 mesi.