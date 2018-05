Aci Catena, sorvegliato speciale viola l'obbligo di soggiorno: arrestato

Davide Copercini, 32 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Acireale per la violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. La pattuglia dell’arma lo ha riconosciuto e bloccato ieri sera in via delle Terme ad Aci Catena perché in evidente violazione della misura preventiva cui era sottoposto, che lo voleva relegato entro i confini del comune di Acireale. L’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.