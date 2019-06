Aci Catena, vigili del fuoco mettono in salvo 64 bovini da un incendio

Le squadre dei vigili del fuoco di Acireale e Riposto del Comando Provinciale di Catania, hanno tratto in salvo 64 bovini di un allevamento in via delle Grazie, 14 ad Acicatena.

Un incendio di sterpaglie sviluppatosi nelle vicinanze ha coinvolto il fienile dell'allevamento, minacciando direttamente l'incolumità dei bovini che adesso si trovano al sicuro.