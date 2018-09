Aci Platani, polizia trova in un’aiuola oltre cento grammi di marijuana

Nell’hinterland acese, prosegue l’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti condotta dal commissariato di Acireale. Nella giornata di ieri, i poliziotti della sezione hanno rinvenuto e sequestrato, in un’aiuola, nella frazione di Aci Platani, oltre cento grammi di marijuana, contenuta in una busta per alimenti, e di vario materiale per il confezionamento.

La zona del rinvenimento è caratterizzata dalla presenza di edilizia popolare ad alta densità criminale, piazza di spaccio gestita da soggetti pluripregiudicati. Sulla base delle molteplici tracce acquisite dagli inquirenti nel corso dell’operazione di polizia, sono in corso serrate indagini per l’individuazione degli spacciatori.