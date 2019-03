Aci Sant’Antonio, installati i contenitori per la raccolta indumenti usati

Ad Aci Sant’Antonio sono stati installati quattro contenitori per la raccolta degli indumenti usati, al fine di migliorare il servizio per la raccolta da parte dell’Assessorato all’Ecologia. Con esattezza i contenitori sono stati disposti in via Giovanni Gentile, accanto al Campetto Polivalente comunale nei pressi del centro del paese, e in piazza Giosuè Carducci, nella Frazione di Lavinaio (zona conosciuta come “tre piazzette”).

“Si tratta di un tassello in più verso un paese migliore – ha dichiarato l’Assessore all’Ecologia, Quintino Rocca – Abbiamo scelto zone diverse del territorio per cercare di offrire una buona copertura per il servizio, e va evidenziato che si tratta di zone sorvegliate, per evitare che gli incivili possano pensare di fare i furbi”.

L’Assessore Rocca fa sapere, inoltre, che a breve verranno installati anche i contenitori per permettere il corretto smaltimento degli oli da cucina usati.