Aci Sant'Antonio, M5s: "Esenzione tassa suolo pubblico, importante misura"

"A seguito dell'emergenza Covid-19 il suolo pubblico richiesto dagli esercenti di attività di ristorazione e simili sarà concesso senza tassazione, gratis, ovvero non verrà applicata la tosap in proporzione ai metri quadri occupati". E' uno dei provvedimenti della finanziaria della Regione Siciliana. Viene infatti disposta l'esenzione o la riduzione dei tributi locali soprattutto per alberghi, strutture ricettive e per le concessioni di suolo pubblico per bar e ristoranti. Esenzione o riduzione delle imposte anche per cinema, teatri, strutture e impianti sportivi.

"Per bar e ristoranti arriva un ulteriore sostegno per consentire la ripresa: viene consentito il cinquanta per cento in più di spazio per tavolini all'aperto ed esenzione dal pagamento della Tassa per l'occupazione del suolo pubblico nel 2020 per favorire l'apertura in sicurezza e sostenere la ripresa delle attività della ristorazione e di tutti i locali che utilizzano spazi esterni, che potranno sfruttare la stagione estiva per recuperare parzialmente i danni economici subiti per la chiusura forzata di queste settimane. Un importantissimo traduardo sostenuto dal M5s a livello nazionale che concorre a contribuire alla ripresa economica di bar e ristoranti dopo la chiusura dovuta al Coronavirus", commenta il consigliere comunale M5s di Aci Sant'Antonio, Giuseppe Finocchiaro.