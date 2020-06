Aci Sant'Antonio, mercato del lunedì: via libera definitivo a tutte le categorie

Dopo la breve fase sperimentale che ha visto la presenza del solo settore alimentare prima e di tutti gli altri poi, con l'Ordinanza n. 74 il Sindaco, Santo Caruso, ha disposto la riapertura in via definitiva del mercato del lunedì in piazza Unità d'Italia relativamente a tutte le categorie merceologiche, grazie al comportamento di esercenti e visitatori che hanno mostrato buon senso e responsabilità durante gli appuntamenti dell’ultimo periodo. Come per gli scorsi lunedì, dovrà essere garantita la distanza interpersonale di un metro, gli operatori dovranno essere dotati di guanti e mascherina, e in prossimità di tutti i banchi dovranno essere presenti prodotti per la disinfezione delle mani e guanti monouso da fornire agli utenti sprovvisti. L’Assessore al Commercio, Antonio Scuderi, si dice soddisfatto: “Non era scontato tornare entro giugno ad avere certezze in questo settore, soprattutto alla luce del fatto che quello di Aci Sant’Antonio è storicamente un mercato densamente frequentato, con visitatori che giungono da tutto l’hinterland. Essere arrivati a questo risultato, dopo aver concertato le fasi sperimentali, significa aver lavorato bene”. “Già nei primi appuntamenti, con i soli esercenti del settore alimentare, avevamo avuto un riscontro positivo – ha dichiarato il Sindaco, Santo Caruso – e con l’arrivo di tutte le altre categorie, nonostante il numero di presenze in evidente aumento, la risposta è stata positiva. Nel complesso, al di là di poche localizzate criticità che nascono e spariscono nel giro di qualche chiarimento, tanto gli esercenti che gli avventori hanno mostrato un senso di responsabilità che ci ha convinto a far ripartire il mercato in via definitiva, consentendo a tutti un graduale ritorno alla normalità che per molte famiglia significa tornare a respirare sotto il punto di vista economico”.

