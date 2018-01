Nasconde un chilo di droga in un casolare: arrestato 35enne

In un casolare di via Federico de Roberto ad Aci Sant’Antonio i carabinieri di Acireale dopo una breve perquisizione hanno sequestrato un grosso quantitativo di droga e arrestato il 35enne Emanuele Palermo per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari in particolare, dopo una breve ma proficua attività info-investigativa hanno trovato e sequestrato circa un chilo di marijuana che al dettaglio avrebbe fruttato 10 mila euro, quattro bilancini elettronici di precisione e vario materiale per confezionare le dosi di droga. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.