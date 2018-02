Litiga con la moglie e la picchia: 45enne finisce ai domiciliari

Un 45enne di Aci Sant’Antonio è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. Dopo una lita con la moglie, una 34enne, l'uomo l'ha colpita con calci e pugni. La vittima è riuscita a sottrarsi alla furia dell’uomo e si è rinchiusa in una stanza da dove ha chiamato i militari che sono intervenuti immediatamente sul posto, bloccando e ammanettando l'aggressore.

La donna è stata portata in guardia medica per curare gli ematomi alle braccia e alle mani, per i quali ha ricevuto una prognosi di alcuni giorni. L'arrestato attenderà il giudizio per direttissima ai domiciliari nell’abitazione della famiglia d’origine.