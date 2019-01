Aci Sant'Antonio, sorpreso mentre cede 'stecca' di marijuana: arrestato

I carabinieri di Aci Sant'Antonio hanno arrestato il 22enne Gianluca Di Paola, ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Sono stati i militari di pattuglia a sorprenderlo in via Caravaggio mentre cercava di cedere una dose di marijuana ad un 26enne, anch’egli del luogo, che teneva in mano la banconota da 10 euro pattuita con lo spacciatore per ricevere in cambio lo stupefacente.

Alla vista dei carabinieri il pusher ha tentato di disfarsi della dose cercando, contestualmente, di fuggire a bordo del suo motociclo. Inseguito dai militari è stato immediatamente bloccato ed ammanettato. Le successive perquisizioni, personale e domiciliare, hanno consentito di ritrovare altre dosi di marijuana sostanza, 15 euro in contanti, un bilancino elettronico di precisione e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da mettere in commercio. L’acquirente è stato segnalato alla prefettura di Catania per uso personale di sostanze stupefacenti.