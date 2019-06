Aci Sant’Antonio, vandali in azione nella notte: danneggiate due cabine elettriche

Questa notte una banda di vandali ha danneggiato le cabine elettriche presenti in via Stazzone e in via Scalazza Grande ad Aci Sant’Antonio. Una delle due cabine è stata seriamente compromessa, l’altra è stata oggetto di un intervento meno incisivo, probabilmente perché gli autori hanno dovuto abbandonare il posto prima di portare a compimento la vandalizzazione perché messi in allarme da qualcosa o qualcuno. Il danno ha comportato disservizi in via Stazzone e via Scalazza Grande, oltre che in parte di via Spirito Santo e nelle zone limitrofe, ma i primi tempestivi interventi hanno permesso di tamponare momentaneamente i disagi.

Nella mattinata di oggi si sta lavorando per far sì che le cabine tornino a funzionare regolarmente. Sul posto, dopo che è stato dato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri, che al momento non hanno molti elementi per venire a capo della vicenda.

Il Sindaco di Aci Sant’Antonio Santo Caruso, che in mattinata ha sporto denuncia contro ignoti, si dice preoccupato: “È un atto inquietante, oltre che deprecabile: qui si è volutamente causato un danno alla cittadinanza, prendendo di mira più di una cabina, e questo purtroppo comporterà dei costi. Gli autori – ha continuato – hanno cercato di causare un danno esteso, e se non fossero stati costretti a fermarsi probabilmente avrebbero messo in ginocchio buona parte del territorio. Spero che i responsabili vengano individuati, e per questo invito chiunque abbia notato qualcosa, magari facendoci realmente caso solo adesso che si è conoscenza del danno, a contattare le Forze dell’Ordine. Questo gesto – ha concluso – deve farci riflettere, ma certo non ci intimorisce”.