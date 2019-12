Aci Trezza, avviate procedure per riqualificare piazza Luchino Visconti

Avviate le procedure per l'affidamento della progettazione esecutiva per la riqualificazione di piazza Luchino Visconti e del sottostante edificio comunale. Piazza e immobile sono interdetti dal 26 luglio 2013 a causa del degrado strutturale. L'opera è inserita nel vigente piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 79 del 2019. Dopo la realizzazione del progetto potranno essere avviate tutte le altre procedure di legge per giungere all'effettuazione dei lavori e finalmente restituire la piazza e i locali sottostanti ai cittadini.