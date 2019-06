Acireale, affiliato dei Santapaola-Ercolano finisce in carcere

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Acireale hanno arrestato il 64enne Mario Patanè del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania. L’uomo, già condannato per associazione a delinquere di tipo mafioso, reato commesso nella provincia etnea nel 2000, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 1 di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Bicocca.