Corruzione e turbativa d’asta, 8 arresti: coinvolto anche il sindaco di Acireale

I finanzieri del comando provinciale di Catania, a conclusione di un’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica etnea e in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale etneo, stanno eseguendo 8 arresti (5 in carcere e 3 ai domiciliari) per diversi episodi di corruzione e turbativa d’asta che hanno coinvolto i comuni di Acireale e Malvagna (ME).

Tra le persone destinatarie della misura in carcere anche il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo. I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso della mattinata.