Comune di Acireale, si insedia il commissario straordinario

Si è insediato stamane nel municipio di Acireale, dopo aver incontrato i consiglieri comunali, i componenti della giunta e i dirigenti, il commissario straordinario, Salvatore Scalia. Scalia si presenterà alla stampa domani in municipio alle 11. Il commissario straordinario arriva dopo le dimissioni per "sensibilità istituzionale" il sindaco Roberto Barbagallo, arrestato il 23 febbraio scorso per corruzione nell'ambito dell'indagine 'Sibilla' della Guardia di finanza coordinata dalla Procura distrettuale di Catania.

Il presidente del Consiglio Comunale Rosario Raneri in una nota ha augurato "buon lavoro" al neocommissario, aggiungendo: "Abbiamo molto apprezzato la volontà del dott. Scalia di incontrare il Consiglio comunale, seppur informalmente, già nel giorno del suo insediamento. Il commissario ha voluto sottolineare l'importanza della collaborazione con il Consesso e ha chiesto ai consiglieri di essere portavoce delle esigenze dei cittadini e delle problematiche della città. Sono parole che ci incoraggiano nell'intraprendere questo nuovo percorso, che siamo certi possa essere sereno e proficuo per la città"