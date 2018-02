Parte al comune di Acireale il D-Day, documenti in formato digitale

E’ partita l’1 febbraio la prima fase del D- Day, (digital day), al Comune di Acireale con la digitalizzazione delle procedure delle determinazioni sindacali e dirigenziali. Stop alle determine cartacee, questi documenti saranno solo in formato digitale. Dall’1 giugno il D- Day si estenderà anche alle delibere di giunta e di consiglio comunale.

"Il Comune di Acireale si adegua al codice dell’Amministrazione digitale, non si utilizzerà più la carta, i provvedimenti saranno solo in formato digitale. Questo comporta grandi vantaggi: l’abbattimento dei costi e un balzo in avanti in termini di efficienza e trasparenza, - spiega il segretario generale Mario Trombetta-. Le procedure informatizzate consentono infatti il monitoraggio dei tempi e sarà impossibile che una pratica resti bloccata in un cassetto, in quanto l’atto non appena firmato digitalmente sarà automaticamente pubblicato all’albo pretorio online".