Acireale, don Ciotti inaugura targa per vittima della mafia

Il Presidente di Libera Don Luigi Ciotti è tornato in provincia di Catania, ad Acireale, per un momento dedicato alle vittime della mafia, in vista dell'appuntamento con la XXV Giornata della Memoria e dell'Impegno il prossimo 21 marzo, a Palermo. La manifestazione, organizzata dal presidio di Libera delle Aci, ha previsto un incontro con gli studenti del Liceo 'Regina Elena' di Acireale e con i ragazzi reclusi dell'Istituto Penale Minorile.

Nel corso dell'iniziativa si è provveduto anche ad inaugurare una targa presso un slargo antistante la scuola e il carcere minorile dedicata alla vittima della mafia Pierantonio Sandri, giovane scomparso a Niscemi nel 1995 a soli 19 anni e ritrovato nel 2009 grazie alle indicazioni di un collaboratore di giustizia. Accanto alla targa e' stata svelato anche un murales.

"Questa è la prima tappa- ha detto Don Ciotti- verso il 21 marzo e sotto questo aspetto la memoria ci deve proiettare verso il futuro. Il sacrificio di tante persone deve spronarci tutti ad assumerci ciascuno la nostra parte di responsabilità".