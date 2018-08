Acireale, furto con escavatore al McDonald: sottratta la cassa continua

Un furto inusuale e "spettacolare" al McDonald di via Cristoforo Colombo, ad Acireale, dove nelle prime ore di questa mattina - intorno alle 4 - un escavatore è stato utilizzato per sottrarre la cassa del noto fastfood. All'interno del locale, che è aperto h24, erano presenti sia i dipendenti che alcuni clienti.

I ladri avrebbero agito in pochi minuti e sarebbe riusciti a portare via la refurtiva prima dell'arrivo sia della ditta di vigilanza che delle forze dell'ordine. Sul caso indagano i carabinieri della tenenza di Acireale. (IN AGGIORNAMENTO)