Acireale, nasconde dosi di marijuana in casa: arrestato 24enne

I carabinieri di Acireale hanno tratto in arresto un 24enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Insospettiti dal frequente viavai di persone presso l’abitazione dell’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, i militari hanno deciso di fare irruzione ed effettuare una perquisizione nel corso della quale sono stati trovati 35 grammi di marijuana suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e altro materiale utilizzato dagli spacciatori per il confezionamento delle dosi da piazzare. L’uomo, dopo le formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari.