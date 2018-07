Aggredito un medico all'ospedale di Acireale: arrestato un paziente

“Ho appreso che i carabinieri di Acireale hanno arrestato l’autore dell’aggressione nei confronti del medico ortopedico, un soggetto che non posso che definire: criminale. L’episodio è avvenuto in un reparto dell’ospedale di Acireale e segna il livello di inciviltà che si può raggiungere se non si pone un argine a questa recrudescenza di violenza nei confronti dei camici. Ringrazio, ancora una volta, le forze dell’ordine e auspico un giudizio per direttissima ed una condanna esemplare per l’autore di questo gesto ignobile”.

Lo dice l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza riferendosi all'aggressione avvenuta nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Acireale.Un paziente avrebbe colpito alla testa un medico del reparto che ha denunciato l'accaduto ai carabinieri.