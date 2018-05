Acireale, perseguita e minaccia l'ex: stalker in manette

Un 45enne di Acireale, già con precedenti di polizia è stato arrestato dai carabinieri di Guardia Mangano per atti persecutori. Già in manettelo scorso anno per essersi più volte appostato nei pressi dell’esercizio commerciale dalla ex convivente, dalla quale ha avuto un figlio, nonché di averla minacciata ed ingiuriata, dopo un periodo passato agli arresti domiciliari aveva ottenuto la libertà con il divieto assoluto di avvicinamento alla donna.

Non rispettando questa prescrizione in più occasioni, ha costretto i militari a richiederne una misura restrittiva che potesse tutelare la donna ed il figlioletto di soli 4 anni. Istanza accolta appieno dall’autorità giudiziaria che ne ha disposto l’arresto e la sottoposizione ai domiciliari.