Acireale, protesta dei netturbini in piazza Duomo

Si terrà domani mattina in cantiere l’assemblea dei netturbini del servizio di raccolta e trasporto rifiuti di Acireale, che poi alle 10 daranno vita ad un sit-in in piazza Duomo sotto la sede del palazzo di città. Motivo della protesta sono i licenziamenti e le sospensioni ritenute arbitrarie dagli stessi operatori ecologici, nonché la mancata applicazione di quanto previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro e la violazione della legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nella rimessa e sui mezzi adibiti all’espletamento dei servizi nel comune acese. Lo stato di agitazione è stato indetto dalla federazione provinciale Igiene ambientale della Ugl di Catania, guidata dal segretario Santo Gangemi che annuncia una battaglia serrata finché non verranno tutelati i diritti dei lavoratori.