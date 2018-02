Acireale, 65enne finisce in carcere per rapina aggravata

I Carabinieri di Guardia Mangano hanno arrestato il 65enne Rosario Strano di Acireale, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Condannato per rapina aggravata in concorso, reato commesso in data antecedente all’11 dicembre 2012 tra San Pier Niceto, Zafferana Etnea e Santa Venerina, dovrà scontare in carcere la pena equivalente a un anno,otto mesi e giorni 25 di reclusione. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza a Catania.