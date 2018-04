Acireale, ruba un autoradio: pregiudicato denunciato

La polizia di Acireale, nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e repressione ha denunciato un pregiudicato di Aci Catena T.G. di anni 29 per furto aggravato, possesso ingiustificato di grimaldelli ed inosservanza al foglio di via obbligatorio emesso dal questore etneo. Dopo una denuncia sporta da una donna acese, la quale ha dichiarato di aver subito un furto di un’autoradio di un marchio prestigioso, installata sulla propria autovettura, parcheggiata in una strada della periferia acese.

La donna ha inoltre fornito il modello ed il numero di targa dell’autovettura utilizzata dal ladro che hanno permesso di individuare il proprietario del mezzo ed il luogo di residenza, per cui sono state immediatamente inviate alcune pattuglie presso l’abitazione del malfattore, per una perquisizione. Gli agenti hanno trovato nel cofano dell’autovettura, l’autoradio rubata nonché gli arnesi utilizzati per la commissione del reato. L'autoradio è stato restituito alla legittima proprietaria.